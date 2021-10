KAC ringt Salzburg im Penaltyschießen nieder

Das 150. Duell zwischen Red Bull Salzburg und KAC geht an den regierenden Meister. Die Klagenfurter rangen die Mozartstädter am Sonntag auswärts mit 3:2 nach Penaltyschießen nieder, stellten im ewigen Head-to-Head auf 71:79 und zogen in der ICE-Liga-Tabelle an Punkten (17) mit den drittplatzierten Salzburgern gleich.