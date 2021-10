Vorsorge im Alter: Wenn es alleine nicht mehr geht

Was will ich, was nicht?

Eine andere Möglichkeit der Absicherung bietet eine Patientenverfügung, wie Martin Marlovits erklärt: „Damit bestimme ich, was nicht mehr passieren soll.“ Genau genommen lehnt ein Patient damit bestimmte Behandlungen ab, beispielsweise lebensverlängernde Maßnahmen wie künstliche Beatmung. Gleichzeitig nimmt er so Angehörigen schwierige Entscheidungen ab.