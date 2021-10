Vorsorge und Verfügung hilft auch im Spital

Wenn es um die Entscheidung zur Behandlung geht, empfiehlt Atzl eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht. „Auch für die Behandler ist es am besten, wenn sie wissen, was der Patient will“, bekräftigt Atzl, der Vorträge zu diesem Thema gibt. Geht es um eine unmittelbare Entscheidung, ist für Ärzte klar, was zu tun ist: „Im Zweifelsfall sind sie verpflichtet, Leben zu retten.“ Ist hingegen nicht absehbar, wie lange ein Patient entscheidungsunfähig ist, können Behandler im Registern schauen, ob eine Patientenverfügung oder ein Vertreter eingetragen ist.