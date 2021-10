„Betreuungsschlüssel in den Kindergärten ist irre“

Der Unmut über die Situation in der Branche wird immer größer, nun erhöhen die Elementarpädagogen den Druck für bessere Arbeitsbedingungen. Sogar eine Demo in Graz ist geplant. Außerdem wird der Ruf nach mehr Männern in der Branche zunehmend lauter. Ein Grazer (81) ebnete für Buben den Ausbildungsweg in Österreich. Die „Krone“ traf ihn und junge Grazer, die in ihrem Beruf nach wie vor „Exoten“ sind.