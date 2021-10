Kindergärtnerinnen haarsträubend vernachlässigt

Denn wie mit den Kindergartenpädagogen in den letzten Jahrzehnten umgegangen wurde, ist beschämend. Oder besser gesagt haarsträubend: viel zu große Gruppen, ein Dienstplan, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mehrmals die Woche umgeworfen wird, dramatische Personalnot, zu wenig Gehalt und kaum Anerkennung für die so wichtige Arbeit mit unseren Kindern.