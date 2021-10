Jugend setzt Zeichen für gemeinsame Zukunft

In der Küche wurde fleißig geschnippelt, in der Werkstatt gebastelt: Bereits zum zehnten Mal stellen sich junge Menschen in ganz Niederösterreich in den Dienst der guten Sache: Mit „72 Stunden ohne Kompromiss“ geben sie ein starkes Zeichen für soziales Engagement. Die „Krone“ war in St. Pölten mit dabei.