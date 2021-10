Dieb tarnte sich als Parkplatz-Einweiser

Der Unbekannte agierte dabei besonders aufdringlich. Im Anschluss an das Einweisen am Domplatz wollte er noch unbedingt einen Euro haben. Doch der 78-jährige Lenker verließ zusammen mit seiner Frau den Pkw und ließ den Mann zurück, der sich jedoch in der Zwischenzeit neben die Beifahrertür des Autos gestellt hatte.