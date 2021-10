Tiroler Bevölkerung droht 2022 ein Super-Wahljahr

Dass sich die Zeiten innerhalb weniger Augenblicke ändern können, das hat jeder schon am eigenen Leib gespürt. In der Politik misst man die Halbwertszeit - also die zeitlich abnehmende Größe - sowieso in eigenen Einheiten. Das musste auch Sebastian Kurz spüren, der bei seinem Kanzlerrückzug sagte, er sei ja auch nur ein Mensch, um damit auf die Tränendrüse zu drücken, was in der Politik fehl am Platz ist.