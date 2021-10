Lenker rast in Autohaus

Ein 36-jähriger kam um kurz vor 8 Uhr in Saalfelden aus bisher noch nicht bekannten Gründen mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Der Mann war auf der Pinzgauer Straße (B311) in Richtung Saalfelden unterwegs, fuhr über eine kleine Böschung und anschließend ungebremst in ein Autohaus.