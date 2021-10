Vulkan auf La Palma ergießt sich wie ein „Tsunami“

Der gewaltige Vulkanausbruch auf der spanischen Kanareninsel La Palma hält weiterhin die Bevölkerung in Atem. Der Lavafluss aus der Cumbre Vieja ist am Freitag noch heftiger und wesentlich schneller geworden. Involcan, das vulkanologische Institut der Kanaren, berichtete angesichts beeindruckender Videoaufnahmen in einem Tweet sogar von einem „Lava-Tsunami“. Der Geologe José Mangas, Professor an der Universität Las Palmas de Gran Canaria, betonte jedoch, dieses Bild sei etwas schief.