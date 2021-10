Vulkanausbruch: Neuer Lavastrom bedroht La Palma

Die Polizei erlaubte den Bewohnern, deren Häuser nun in Gefahr sein könnten, kurz zurückzufahren, um Habseligkeiten zu retten. Lastwagen fuhren am Wochenende leer in die Sperrzone ein und verließen sie, beladen mit Matratzen, Möbeln und anderem. Die Menschen sind weiter in Hotels oder bei Angehörigen untergebracht. Viele von ihnen werden nie mehr in ihre Häuser und Ortschaften zurückkehren können.