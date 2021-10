Lange Wartezeiten in Impfzentrum Bregenz

Viel Lob gab es vor allem in den Sommermonaten für die perfekte Organisation in den Vorarlberger Impfzentren. Tausende Impfwillige wurden innerhalb kürzester Zeit immunisiert, lange Wartezeiten mussten bisher nicht eingeplant werden. Ganz anders war dies am Donnerstagabend im Impfzentrum in Bregenz.