Kaum zu stoppen: Die „Rakete“ Karim Adeyemi

Noch nie ist in der österreichischen Bundesliga ein Altach-Gegner mit einem aktuellen deutschen Nationalteamspieler in Altach aufgekreuzt. Die Premiere gibt es morgen (17), wenn Salzburg mit jenem Stürmer auftaucht, den schon nach wenigen Spielen in der höchsten Spielklasse halb Europa jagt: Karim Adeyemi. Der 19-Jährige, der 2019 von Unterhaching nach Salzburg kam, spielte heuer in der Champions League schon Sevilla (Sp) und Lille (Fr) schwindlig, sein ganz großes Plus ist neben seiner ausgereiften Technik seine hohes Lauftempo.