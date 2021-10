Matt Damon: Töchter verpassten ihm Irokesen-Frisur

Damon und Affleck wieder gemeinsam vor der Kamera

Matt Damon ist 24 Jahre nach „Good Will Hunting“ endlich wieder mit Ben Affleck gemeinsam auf der Kinoleinwand zu sehen. Die beiden Hollywoodstars, die für den Streifen 1998 den Oscar für das beste Drehbuch einheimsen konnten, feierten mit dem Historienfilm „The Last Duel“ am letzten Wochenende in New York Weltpremiere.