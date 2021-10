„The Last Duel“: Matt Damon im Ritterkostüm

Was sie trennt und die staatliche Gerichtsbarkeit befasst: der Vorwurf der Vergewaltigung. Le Gris (Adam Driver), ein leichtlebig-lüsterner Mantel-und-Degen-Casanova, soll sich an De Carrouges’ (Matt Damon) Frau Marguerite (Jodie Comer) vergangen haben. Doch der will vor allem seine (!) Ehre retten.