Entwarnung! Sturms Routinier ist wieder fit

Nach der Teampause ist vor dem Kraftakt! Auf Sturm kommen anstrengende Tage zu - mit mehr als unterschiedlichen Partien! Zweimal (Sonntag in der Liga und am 27. 10. im Cup) geht’s gegen Ried, „dazwischen“ wartet Spaniens Top-Elf Real Sociedad in der Europa League sowie Salzburg in der Liga. In Messendorf treibt Sturm-Coach Christian Ilzer seine Mannen lautstark übers Feld. Während Jakob Jantscher zuletzt das Training nur teilweise mitmachte (für Sonntag meldet sich der Sturm-Star fit), ackern Sandro Ingolitsch und Otar Kiteishvili in der Reha-Abteilung - mit dem Duo ist im Jänner zu rechnen.



Gerüchte um Rücktritt

Bei Sonntag-Gegner Ried kann Coach Andi Heraf ja nach seiner Kehlkopfentzündung (samt Sprechverbot) nach wie vor nicht mit der Mannschaft arbeiten - Sonntag coacht Christian Heinle. Mysteriöse Gerüchte rund um den Rieder Cheftrainer machen die Runde, wann und ob er wieder retour kommt. Heraf soll wegen seinem Zustand sogar seinen Rücktritt angeboten haben - der Verein legte ein Veto ein.