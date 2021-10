Ein Toter und Verletzte bei Protesten in Beirut

Bei Protesten in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind medizinischen Kreisen zufolge mindestens ein Mensch getötet und sieben weitere verletzt worden. Laut einem Augenzeugen feuerten Unbekannte am Donnerstag aus einem Gebäude in Nähe des Justizpalastes Schüsse ab. Auf Videos waren blutende Menschen zu sehen und Leute, die bei Schüssen über eine Kreuzung rennen und Schutz suchen.