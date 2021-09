Er ist ein Mann von Welt und einer, der die arabische Kultur wie kein Zweiter kennt: Karim El-Gawhary. Der ägyptisch-deutsche Journalist und Korrespondent präsentiert in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller sein neues Buch und gibt seine aktuellen Einschätzungen zu globalen Brandherden ab. Die Situation in Afghanistan betrachtet er aus der Ferne, hingegen in Syrien gibt er schockierende Fakten preis. Und er gibt einen Einblick in das Nachbeben nach der libanischen Detonation in der Hauptstadt Beirut. „Die Explosion hat dort einiges verändert“, gibt El-Gawhary preis, der vor allem die Situation in Spitälern unter die Lupe genommen hat.