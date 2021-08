Rotes Kreuz: „Beirut braucht Hilfe - mehr denn je“

Ein Jahr ist es her, dass im Hafen der Metropole am Mittelmeer hunderte Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft flogen und mehr als 200 Menschen in den Tod gerissen haben. 6500 wurden teils schwer verletzt, 300.000 obdachlos. Ganze Stadtteile liegen in Schutt und Asche - und die Verantwortlichen der Katastrophe wurden bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen.