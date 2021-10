Innsbrucker Gemeinderat: Dauerbrenner Klimakrise

Unphilosophisch meldete sich Theresa Ringler (FI) zu Wort, die keine weiteren ideologischen Diskussionen zu dem Thema möchte, das sei ja mittlerweile klar, dass man wegen der Klimakrise was tun müsse. Gerald Depaoli meldete sich in gewohnter Manier: Knapp an der tief sitzenden Gürtellinie vorbeiredend („Wir ertragen es“, seufzte der Bürgermeister), brachte er wieder einmal etwas Gebasteltes mit. Österreich sei ja so klein, dass am Globus nicht einmal der ganze Name Platz habe, nur das „Ö“. Was könne also Innsbruck schon groß zur Klimarettung beitragen?