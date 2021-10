Hier rostet Trumps Mexiko-Grenzzaun vor sich hin

Unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Jänner dieses Jahres hat der neue US-Präsident Joe Biden mit der Demontage einiger besonders umstrittener Entscheidungen seines Vorgängers Donald Trump begonnen. In einer seiner ersten Amtshandlungen stoppte er den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko, der 2016 ein zentrales Versprechen aus Trumps Wahlkampf gewesen war. In Pharr im US-Bundesstaat Texas rosten seither rund 10.000 Stahlstelen, die den Grenzzaun bilden sollten, vor sich hin.