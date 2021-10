Strategien gegen die „Gefahren von oben“

Die Zeiten werden bewegter! Nicht zuletzt deswegen, weil sich im alpinen Gelände Hänge und Gestein immer mehr bewegen. Extremereignisse wie der Felssturz in Vals oder die Riesenrutschung auf die Leckgalerie im Ötztal sind nur einige von vielen Zeitzeugen. Ein Zusammenhang mit dem Klimawandel steht außer Zweifel, die Geologen werden in Zukunft noch mehr gefordert sein. Auch deshalb ist das am Donnerstag, 14.10., beginnende 23. Geoforum Umhausen in Niederthai wohl so bedeutsam wie nie zuvor.