Mysteriöser Unfall: Frau von Lkw erfasst - tot

Plötzlich „Rumpler“ gespürt

Er habe plötzlich einen „Rumpler“ gespürt, so der Slowene später zur Polizei. Sein Lastwagen hatte eine 82-jährige Weizerin, die alleinstehend in der Nähe des Unfallorts wohnt, erfasst. Ob am Zebrastreifen oder am Gehsteig, das konnte der Mann, der laut Polizei keinen Tropfen Alkohol intus hatte, nicht genau sagen. Er hat sie schlicht nicht gesehen. Auch gibt es bisher keine Augenzeugen.