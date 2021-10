Osttiroler Jungbauern pflanzten 39.000 Bäume

Landwirten helfen, die große Schäden in ihren Wäldern erleiden mussten und körperlich nicht in der Lage sind, diese allein zu beseitigen: Das war das Ziel des Projektes der Jungbauernschaft Osttirol. 24 Ortsgruppen und die Bezirksgruppe pflanzten 39.200 Bäume in den betroffenen Gebieten.