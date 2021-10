„Riders Republic“: Trailer stellt Spielwelt vor

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu „Riders Republic“ veröffentlicht, der Einblicke in die einzelnen Orte der Spielewelt gibt. Der neue „Multiplayer-Playground für Outdoor-Sportarten“ erscheint am 28. Oktober für PC, Xbox, PlayStation sowie die Streaming-Dienste Stadia und Luna und ermöglicht es bis zu 50 Spielern (auf PS4 und Xbox One bis zu 20 Spieler), in den Disziplinen Mountainbiking, Skifahren, Snowboarding und Wingsuit anzutreten.