Naschenweng-Drummer wälzt sich nackt im Stroh

Am Dienstagabend wurde in der Steiermark der Jungbauernkalender präsentiert. Unter den sündigen Bauern, die für die Ausgabe für 2022 posiert haben, ist heuer aber auch ein Promi: Drummer Mario Stübler. Er gibt bei den Live-Konzerten von Melissa Naschenweng den Takt vor und steht auch mit Russkaja auf der Bühne. Jetzt wagte sich der Musiker in neue Gefilde vor und ließ die Hüllen fallen und posierte in einer Scheibtruhe voll Stroh vor der Linse von Fotograf Chris Wiener.