ÖFB-U17 verpasst EM nach Debakel gegen Slowenien

Für Österreichs U17-Fußball-Nationalteam bleibt die EM-Endrunde 2022 in Israel unerreicht. Die von Oliver Lederer gecoachte ÖFB-Auswahl verlor am Dienstag zum Abschluss des in Niederösterreich ausgetragenen Turniers gegen Slowenien klar mit 0:4 und belegte am Ende in der Gruppe 9 nur Rang drei. Neben den makellosen Slowenen schaffte auch der Kosovo den Sprung in die Quali-Eliterunde. Österreich hatte zuvor gegen den Kosovo 0:1 verloren und Schlusslicht Färöer 2:0 besiegt.