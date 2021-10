Dauergast Japan wahrt Chance auf WM-Teilnahme

Das entscheidende Tor schoss Australiens Aziz Behich per Eigentor in der 85. Minute. Japan hat sich seit 1988 für jede WM-Endrunde qualifiziert. In der Sechsergruppe, in der auch China und Vietnam spielen, liegen weiter Australien und Saudi-Arabien voran. Der Gruppen-Sieger und der -Zweite sind fix bei der WM dabei, der -Dritte darf in einem Play-off noch hoffen. In der Parallelgruppe liegt der Iran vor Südkorea voran.