Brasilianerin sorgt für faustdicke Überraschung

Die topgesetzte Karolina Pliskova hat sich beim WTA-Tennis-Turnier in Indian Wells in der dritten Runde verabschieden müssen. Beim 3:6 und 5:7 gegen die in der Weltrangliste nur auf Platz 115 liegende Brasilianerin Beatriz Haddad Maia hatte die Tschechin am Montag (Ortszeit) mit dem starken Wind zu kämpfen.