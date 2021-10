Sondersitzung: Kein Showdown, aber viel Misstrauen

Beinahe wäre Sebastian Kurz am Montag zum zweiten Mal passiert, was am 27. Mai 2019 erstmals in der Geschichte Österreichs geschehen ist: dass ein Bundeskanzler durch einen Misstrauensantrag im Parlament aus dem Amt gejagt wird. So weit wollte es Kurz diesmal nicht kommen lassen. Er trat Samstagabend die Flucht nach vorne an und als Kanzler zurück.