Poloplast musste Abflussrohre rationieren

Kunststofftechnik hat die Innviertlerin, die längst in Piberbach wohnt, studiert. „Mir standen danach alle Türen offen“, sagt die 49-Jährige, die lange bei der Polytec tätig war, zuletzt bei der Alu-Menziken-Gruppe, ehe sie im Juni zur Poloplast wechselte, wo Rohre für den Hausabfluss, Kanalbau und die Entwässerung von Brücken hergestellt werden. Der weltweite Engpass an Rohstoffen hinterlässt auch bei den Leondingern Spuren. „Wir mussten erstmals in der Geschichte bei der Verteilung unserer Produkte Kontingente machen“, so Lux, der in Pension geht.