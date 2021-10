Hornotter erstmals seit 50 Jahren nachgewiesen

Die akut vom Aussterben bedrohte Hornviper wurde erstmals seit den 1970er-Jahren wieder offiziell in der Steiermark nachgewiesen. An drei Standorten konnte der Grazer Reptilien- und Amphibienverein gesamt 120 Exemplare zählen, wobei das größte Vorkommen in Wildbad-Einöd im Bezirk Murau verortet ist. Genaue Angaben will man keine machen, da die Sorge um illegale Entnahmen wächst.