Ab Herbst 2022 darf Hündin Bailey in die Schule

Katrin Waldherr aus Frauenkirchen ist Lehrerin an der privaten Mittelschule in Neusiedl am See. Die Pädagogin hatte schon immer zwei Vorlieben: Kinder und Hunde. Jetzt kann sie bald beides miteinander verbinden. Derzeit macht sie nämlich mit ihrer Hündin Bailey die Ausbildung zum Schulpräsenzhund.