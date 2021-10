„Krise beendet“: Wie lange kann das gut gehen?

Deutliche Worte des Bundespräsidenten

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen formulierte am Sonntagabend in seiner Rede eine Frage: „Ist mit der Regierungsumbildung die Regierungskrise also beendet? Ist deswegen alles in bester Ordnung?“ In diesem Fall ist die Antwort einfach und klar: „Nein, ist es nicht!“, so Van der Bellen. Denn erneut sei das Vertrauen in die Politik erschüttert worden.