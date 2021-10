Christina Ricci hat wieder geheiratet

Christina Ricci hat Bilder von ihrer Hochzeit geteilt. Die 41-Jährige postete am Wochenende auf Instagram zwei Selfies von sich und ihrem Mann, dem Friseur Mark Hampton. Beide lächeln in die Kamera. Auf dem ersten ist eine Wand aus Rosen zu erkennen, Ricci trägt einen Blumenstrauß in der Hand. Die Schauspielerin schrieb unter das Foto: „Mr. and Mrs.“. Dazu stellte sie zwei Herz- und ein Kirchen-Emoji.