Salzburger Politik rechnet nicht mit Neuwahlen

Schallenberg ist ein Vertrauter von Kurz

Den Ton angeben sollte nun ja eigentlich Kurz’ Nachfolger Alexander Schallenberg. Ihm wollen die Parteiobleute zumindest eine Chance geben, da er sich in der Vergangenheit nichts hätte zu Schulden kommen lassen. Was die Salzburger Politiker und sogar Grünen-Chef Schellhorn aber doch etwas skeptisch macht, ist seine persönliche Nähe zum Ex-Kanzler. „Er ist immerhin ein Wegbegleiter von Kurz und war immer in enger Abstimmung mit ihm“ sagt er. David Egger setzt nach: „Das ist nichts anderes als eine Postenrochade und ein Hütchenspielertrick. Es dient nicht der Sache“.