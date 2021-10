„Hampden Roar“ trägt Schotten zu Last-Minute-Sieg

Neben der Vermutung formulierte Clarke auch eine Gewissheit: Der „Hampden Roar“, zu übersetzen als ohrenbetäubende Geräuschkulisse, die 1929 Eingang in die Geschichtsbücher fand, nachdem die in Unterzahl spielenden Schotten gegen England in letzter Minute ausgeglichen hatten, habe auch diesmal sein Team zum Sieg getragen. In der 94. Minute traf Scott McTominay aus kurzer Distanz nach einem Corner und verbesserte vor 52.000 Zuschauern die Aussicht auf die erstmalige WM-Teilnahme Schottlands seit 1998 erheblich. „Im Kontext der Gruppe sind es große drei Punkte“, sagte Clarke.