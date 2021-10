Capitals verlieren drittes Spiel in Folge

Die Vienna Capitals kommen in der neuen Saison der ICE Hockey League einfach nicht in Fahrt. Die Wiener kassierten am Samstagabend in der 8. Runde bei HC Innsbruck eine 2:3-Niederlage und gingen im achten Spiel schon zum sechsten Mal als Verlierer vom Eis. Nach dem Heim-0:1 gegen NK Olimpija und dem 0:3 in Dornbirn war es für den Tabellenvorletzten die dritte Niederlage in Folge. Innsbruck feierte hingegen nach dem 5:2 in Bozen am Freitag den zweiten Erfolg nacheinander.