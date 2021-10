Österreicher holt sich 2. Platz bei kühner Regatta

Keine Zusage für Platz in Schutzhafen - so wurde weitergesegelt

„Ich habe mich mit Melwin über Funk unterhalten und sogar wegen Plätzen für uns in einem Schutzhafen angefragt“, erzählt Kargl. Als sie auf das Ansuchen keine Antwort erhielten und auch das Wetter sich in ihren Breiten nicht so bedrohlich zeigte, segelten sie schließlich einfach weiter. „Statt Windstärke 6, was heftig gewesen wäre, hatten wir nur Windstärke 5 - mit solchen Bedingungen kommen wir gut klar“, so Kargl.