Blick für die Schoko-Seite der Menschen

Mit 86 Jahren ist die rüstige Lustenauerin eine der ältesten Unternehmerinnen Vorarlbergs. Ihr Geschäft, Foto Nipp in der Roseggerstraße, hat sie vor gut drei Jahren von ihrem Sohn übernommen. „Er hat immer gesagt: Mama, wir gehen zusammen in Pension. Als es bei ihm so weit gewesen ist, habe ich gesagt: Ich mache weiter“, erzählt sie und lacht. Nicht nur die Tatsache, dass damals zwei Jahre später das 100-Jahr-Jubiläum anstand, bewegte Ingeborg Entringer 2018 zum Weitermachen. „Auch viele Kunden haben zu mir gesagt, dass ich nicht aufhören darf. Solche, deren Eltern zu früh in Pension gegangen sind und dann schnell abgebaut haben.“