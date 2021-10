Handball: Das Steirer-Derby hat einen Beigeschmack

Es folgte eine Aussprache zwischen Vorstand, Trainer und Spielern. Sportchef Christian Glaser stellte unmissverständlich klar: „Wir haben Trainer und Spielern erklärt, dass sich etwas ändern muss. So einen Auftritt wie gegen Linz wollen wir nicht noch einmal sehen! Wir wollen nicht den Druck erhöhen. Druck ist da!“, so Glaser, der alle mit ins Boot holte. „Wir haben jetzt keine Abstiegsangst. Aber für uns war auch klar, dass wir nicht einfach so nach der Linz-Niederlage zur Tagesordnung übergehen können. Es braucht wieder mehr Harmonie in der Truppe.“