Vienna Caps holen Center mit viel NHL-Erfahrung

Geboren 1988 in Lower Sackwille, im Nord-Osten Kanadas, wurde Sheppard im Jahr 2006 in der ersten Runde des NHL-Entry Draft an Position neun von Minnesota gepickt. Ein Jahr später feierte der damals 19-Jährige sein Debüt für die Wild in der National Hockey League. Insgesamt stand Sheppard neben Minnesota auch für die San Jose Sharks sowie die New York Rangers 431-mal in der stärksten Eishockeyliga der Welt auf dem Eis und erzielte dabei 26 Tore (74 Assist).