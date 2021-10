Fauler Richter verhindert 6 Jahre lang Scheidung

2013 brachte eine Türkin die Scheidungsklage gegen den in der Heimat lebenden Ehemann ein. Den Akt bekam ein Richter auf den Tisch, der schon mehrmals wegen Fristen-Überziehung aufgefallen war. In diesem Fall hätte er die Klage, aber auch Ladungen, per Rechtshilfeersuchen über das Justizministerium in die Türkei schicken müssen. Was er sechs Jahre lang unterlassen hat. Grund dafür: Es war ihm zu umständlich, und er war in diesen Dingen unerfahren.