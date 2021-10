Vor England-Hit: Feuer im Nationalstadion Andorras

Die Partie am Samstag (20.45 Uhr) wird dabei komplett von einem weiblichen Schiedsrichter-Team geleitet, was ein Novum in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft ist. Schiedsrichterin ist die Ukrainerin Kateryna Monzul, die von zwei Kolleginnen an der Linie begleitet wird. Video-Schiedsrichterin ist die Französin Stephanie Frappart.