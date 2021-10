Energie Steiermark erhöht die Strompreise

Auf der ganzen Welt schießen die Strompreise seit Wochen in die Höhe - jetzt kommt die Teuerung auch in der Steiermark an. Die Energie Steiermark erhöht ab 15. November die Strompreise um 7,9 Prozent. Ein durchschnittlicher Haushalt muss somit 5,33 Euro mehr pro Monat hinblättern! Für Menschen, die von „Energie-Armut“ betroffen sind, wurde ein Härtefallfonds eingerichtet.