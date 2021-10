„Patzer“ im Gemeinderat könnte Stadt teuer kommen

Ein wenig in der Bredouille befindet sich Neusiedl am See wegen eines etwas blauäugig gefassten Gemeinderatsbeschlusses. Denn die Mandatare stimmten beim neuen Kindergarten für den Einbau einer Lüftungsanlage. Wie sich nun herausstellt, dürfte die Anlage jedoch viel teurer als angenommen und für das finanziell angeschlagene Neusiedl gar unleistbar sein. Jetzt wird verzweifelt ein Ausweg gesucht.