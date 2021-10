Lkw-Verkehr in Tirol nahm stark an Fahrt auf

„Hotspot“ Wörgl

Brennpunkt war Wörgl, wo von Jänner bis Ende August 2,24 Millionen Brummis gezählt wurden. Eine Steigerung um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Deutliche Zuwächse gab es auch bei Ampass (2,12 Mio. bzw. plus 5%) und Schwaz (2,10 Mio. bzw. plus 5,4%). „Etwas schwächer nahm der Lkw-Verkehr bei Kufstein mit 4 Prozent (1,98 Mio.) zu, während bei Zirl eine Steigerung um fast 7 Prozent (880.000) festgestellt wurde“, so der VCÖ.