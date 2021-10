Falsche Impfpässe in Wiener Frisörsalon produziert

Stempel von Wiener Impfzentrum

Genau jene unechten Dokumente stellte ein 23-jähriger Spanier in einer Wohnung her, die an den Frisörsalon angrenzt. Erst flüchtete er, als er die Polizei sah. Bei seiner Festnahme stellten die Beamten Drogen sicher. Viel interessanter war aber das, was sich in der Wohnung in einem Plastiksack verbarg. Elf falsche gelbe Impfpässe, teils schon mit Namen des Empfängers versehen, teils noch blanko.