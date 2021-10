Rechnung im Landtag: Opposition ist gleich Mist

„Opposition ist Mist“: Diesen legendären Spruch von Franz Müntefering, ehedem SPD-Chef und als solcher ein Vorgänger des mutmaßlich nächsten deutschen Bundeskanzlers, unterschreibt wohl auch die Tiroler ÖVP mit Freuden. Denn die in Anträgen formulierten Ideen der Opposition landen regelmäßig im Mistkübel. So auch jüngst im Landtag. Anträge zu Mautgelder in Tirol behalten und Karwendel als Nationalpark deklarieren scheiterten an Schwarz-Grün, obwohl beide Regierungspartner eigentlich für diese Ideen sind.