Dünne Renee Zellweger im Fettanzug am Filmset

In ihrer neuen Serie „The Thing about Pam“ über die Mörderin Pam Hupp spielt sie zwar wieder eine deutlich fülligere Frau, schlüpft für die Darstellung aber in einen sogenannten Fatsuit - einen Fettanzug. Eine Gesichtsprothese sowie eine Perücke machen die Verwandlung in die Mörderin perfekt. Gedreht wird in New Orleans.